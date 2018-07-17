Орловская семья получит компенсацию за испорченный отдых

Судебная коллегия по гражданским делам поставила точку в гражданском споре.

Как следует из материалов дела, глава семейства подал иск в собственных интересах, интересах своего ребенка и супруги. Ответчиками выступили турагент и туроператор.

В иске было указано, что летом прошлого года семья забронировала поездку на отдых в Тунис. По условиям договора ей был обещан четырехзвездочный отель и питание «все включено».

Кроме того, турагент заверил семью в том, что отель соответствует четырем звездам: в нем есть шведский стол с фруктами, различными видами морепродуктов и мяса, несколькими сортами сыр, детская площадка с водяной горкой, красивое голубое море и белый песок.

По прибытии к месту отдыха истцы разочаровались. В отеле не оказалось того, что им показывали на фотографиях при заключении договора. В гостиничном номере не производилась уборка, полотенца не выдавались, не было даже мыльных принадлежностей, а вместо шведского стола с изобилием блюд был выставлен небольшой столик с минимальным количеством продуктов.

Также ответчиком было обещано, что на территории отеля будет организовано развлечение для детей, однако фактически мероприятий для детей не проводилось, мест для их проведения не имелось. Отсутствовал и пляж, и обещанный «белый песок» и «красивое голубое море». Вместо этого «был обнаружен водоем, напоминавший высохшую лужу с отходами, загорать возле которого ввиду гнилостного запаха и купаться в котором было невозможно по причине грязи, ила, мусора и строительных отходов».

Суд пришел к выводу о том, что истцам была предоставлена недостоверная информация об условиях и месте проживания и отдыха, о возможности пользования обещанными благами. Иск был удовлетворен частично. В пользу семьи турагент и туроператор сообща должны выплатить более 200 тысяч рублей неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, а также вернуть стоимость тура.

ИА «Орелград»