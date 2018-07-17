Орловские поля откроют для детей

Спортплощадки будут работать до 22 часов.

Управление физической культуры и спорта Орловской области потребовало от глав районов продлить режим работы спортплощадок до 22:00, сообщает «Орелспорт».

Поводом стала ситуация в деревне Нижнее Муханово Троснянского района. Как уже рассказывал «Орелград», новый пришкольный спортивный комплекс закрывали в 18 часов, запрещая детям играть на нем. По сути это было прихотью руководства школы — решение никак не аргументировалось.

Теперь, по заверениям властей, поля будут закрываться на четыре часа позже, а к каждому объекту приставят ответственного сотрудника.

ИА «Орелград»