Орловские поля откроют для детей

17.7.2018 | 10:35 Новости, Спорт

Спортплощадки будут работать до 22 часов.

Управление физической культуры и спорта Орловской области потребовало от глав районов продлить режим работы спортплощадок до 22:00, сообщает «Орелспорт».

Поводом стала ситуация в деревне Нижнее Муханово Троснянского района. Как уже рассказывал «Орелград», новый пришкольный спортивный комплекс закрывали в 18 часов, запрещая детям играть на нем. По сути это было прихотью руководства школы — решение никак не аргументировалось.

Теперь, по заверениям властей, поля будут закрываться на четыре часа позже, а к каждому объекту приставят ответственного сотрудника.

ИА «Орелград»

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