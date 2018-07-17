Под Орлом отец украл сына с улицы Цыганской

17.7.2018 | 12:40 Новости, Происшествия

Мальчика разыскивают приставы.

Управление ФССП по Орловской области объявило поиск полуторагодовалого ребенка Сергея Анисова, которого в неизвестном направлении увез его 21-летний отец Андрей Анисов. Ранее оба проживали в деревне Леженки Орловского района на улице Цыганской.

— Граждан, узнавших разыскиваемого ребенка, просьба сообщить сотрудникам Управление ФССП России по Орловской области, — попросили приставы.

Контактные телефоны: 8 (910) 262-97-86, 72-63-79. Анонимность гарантируется.

ИА «Орелград»

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