Под Орлом отец украл сына с улицы Цыганской

Мальчика разыскивают приставы.
Управление ФССП по Орловской области объявило поиск полуторагодовалого ребенка Сергея Анисова, которого в неизвестном направлении увез его 21-летний отец Андрей Анисов. Ранее оба проживали в деревне Леженки Орловского района на улице Цыганской.
— Граждан, узнавших разыскиваемого ребенка, просьба сообщить сотрудникам Управление ФССП России по Орловской области, — попросили приставы.
Контактные телефоны: 8 (910) 262-97-86, 72-63-79. Анонимность гарантируется.
ИА «Орелград»