Санаторий «Дубрава» наказали за наркотики

17.7.2018 | 14:15 Новости, Общество

Административное дело дошло до областного суда.

Как усматривается из материалов, основанием для привлечения ГУП ОО «Санаторий «Дубрава» к административной ответственности стал протокол, составленный полицией в апреле этого года по части 1 статьи 6.16 КоАП РФ.

Из него следует, что санаторий использует наркотические средства и психотропные вещества в медицинских целях. По состоянию на 31 декабря 2017 года предприятие имело запас ампул с такими веществами. Однако в установленный срок — не позднее 15 февраля 2018 года — не представило годовой отчет о количестве использованных наркотических средств и психотропных веществ и их запасах.

В конце мая протокол был рассмотрен судом Орловского района, который признал санаторий виновным и наказал штрафом в размере 100 тысяч рублей. Предприятие обжаловало решение, сославшись в том числе на тяжелое финансовое положение. Однако жалоба была составлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»

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