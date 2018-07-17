В Нарышкино отец пришел на зону к сыну с хитро спрятанными сим-картами

17.7.2018 | 14:44 Новости, Общество

Сотрудники УФСИН пресекли попытку проноса запрещенных вещей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, предотвращена попытка проноса запрещенных предметов на территорию исправительной колонии № 5, расположенную в поселке Нарышкино.

Их обнаружили при личном досмотре у мужчины, который прибыл на краткосрочное свидание к своему сыну. Предметы — семь сим-карт сотовой связи и две флеш-карты – были «спрятаны ухищренным способом в личных вещах». Попытка проноса была пресечена сотрудниками отдела безопасности учреждения.

— Данные предметы были обнаружены и изъяты, — пояснили в УФСИН. — По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

ИА «Орелград»

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