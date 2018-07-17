В Орловской области стали чаще драться и реже убивать

17.7.2018 | 10:37 Новости, Происшествия

Данные о правонарушениях за январь-июнь представил Орелстат. 

Согласно отчету, всего в Орловской области за январь-июнь 2018 года зарегистрировано 3461 преступление средней и небольшой тяжести, 610 – тяжких и 158 особо тяжких. В городской местности зарегистрировано 72,1 процента преступлений. В общественных местах их совершено 1330, или 31,5 процента от общего количества.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число зарегистрированных убийств и покушений на убийство сократилось на 29,2 процента. В то же время на 55,6 процента выросло количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 19 процентов. Кроме того, в текущем году зарегистрировано 101 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия — 88,6 процента к январю-июню 2017 года.

— Правоохранительными органами раскрыто 2258 преступлений и выявлено 2034 человека, их совершивших, — сообщает Орелстат. – Из них 1597 были привлечены к уголовной ответственности.

Раскрываемость тяжких преступлений составила 42,8 процента, особо тяжких — 74,8.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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