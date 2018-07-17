Жилинспекция за полгода проверила 1119 домов

17.7.2018 | 10:05 ЖКХ, Новости

И нашла 704 нарушения.

В Управлении жилинспекции Орловской области подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2018 года. Сотрудники ведомства обследовали 1119 домов и провели 986 проверок.

Было обнаружено 704 нарушения лицензионных требований. Чаще всего управляющие компании пренебрегают нормами и правилами эксплуатации жилья, допуская дырявые крыши, затопленные подвалы, плесень и т.д. Кроме того, 65 раз вскрылись нарушения по расчету за услуги ЖКХ.

По фактом неисполнения выданных предписаний было возбуждено 24 административных дела. Наложено штрафов на 2,116 млн рублей. Взыскано 2,677 млн — с учетом прошлогодних штрафов.

ИА «Орелград»

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