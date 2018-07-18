Брянский подрядчик благоустроит Литературный квартал в Орле

18.7.2018 | 14:26 Новости, Общество

Контракт подпишут в течение недели.

Благоустройством сквера «Историко-литературный квартал» в Орле займется ИП Роговцев А.П. из Брянска, сообщила начальник УКХ Светлана Климова. Контракт с ним будет заключен в течение недели.

Сейчас подрядчик занимается закупкой материалов и сразу после подписания контракта заступит на объект. В документе будут прописаны сроки исполнения.

На всех остальных общественных территориях благоустройство продолжается. Проект реконструкции «Дворянского гнезда» еще не прошел финансовую экспертизу.

ИА «Орелград»

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