Брянский подрядчик благоустроит Литературный квартал в Орле

Контракт подпишут в течение недели.

Благоустройством сквера «Историко-литературный квартал» в Орле займется ИП Роговцев А.П. из Брянска, сообщила начальник УКХ Светлана Климова. Контракт с ним будет заключен в течение недели.

Сейчас подрядчик занимается закупкой материалов и сразу после подписания контракта заступит на объект. В документе будут прописаны сроки исполнения.

На всех остальных общественных территориях благоустройство продолжается. Проект реконструкции «Дворянского гнезда» еще не прошел финансовую экспертизу.

ИА «Орелград»