Ливенскую фирму наказали за рытье траншеи

18.7.2018 | 13:46 Новости, Общество

Компания нарушила законодательство при проведении земельных работ.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, административное расследование было проведено на основании сообщения начальника подразделения УФСБ России по Орловской области в городе Ливны.

Был установлен факт нарушения земельного законодательства, а именно: на участке сельхозназначения на территории Никольского сельского поселения с помощью экскаватора-погрузчика «производилось снятие и перемещение плодородного слоя почвы при разрытии траншеи». В нарушении заподозрили компанию «ЛивныИнтерТехнология».

— Разрешение на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, департаментом сельского хозяйства не выдавалось, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Таким образом, ООО «ЛивныИнтерТехнология» при разрытии траншеи допустило самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы.

Предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей, его руководителя – на 5 тысяч. Постановления были обжалованы в двух судебных инстанциях. Компания потребовала признать их незаконными и отменить. Однако и Ливенский районный суд, и Орловский областной суд оставили жалобы без удовлетворения.

ИА «Орелград»

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