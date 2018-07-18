Облсуд не простил похитителей солярки

В деле о хищении дизельного топлива поставлена точка.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, в апелляционной инстанции рассмотрено уголовное дело в отношении троих жителей региона, признанных виновными в краже.

В апреле 2016 года они произвели незаконную врезку в нефтепродуктопровод «Рязань-Тула-Орел», расположенный в Орловском районе. За полтора месяца преступной деятельности злоумышленники похитили дизельное топливо более чем на 5 миллионов рублей. Они были задержаны сотрудниками УФСБ в момент очередной перекачки.

— Группа имела иерархично построенную структуру с четким распределением ролей среди ее участников, — отметили в облсуде. — Действовали скрытно и осторожно, осуществляли контроль за окружающей обстановкой при перевозке похищенных нефтепродуктов, использовали методы конспирации.

Подсудимые признали вину частично. Каждому из них назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 5 лет и 6 месяцев до 6 лет и 4 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, им придется заплатить штрафы в размере 300 и 350 тысяч рублей.

Приговор был обжалован в апелляционной инстанции. Осужденные просили переквалифицировать их действия на менее тяжкий состав преступления и освободить. Судебная коллегия по уголовным делам приговор оставила без изменений.

ИА «Орелград»