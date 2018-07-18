Орловцам покажут «Штрихи Победы»

18.7.2018 | 16:54 Культура, Новости

Открытие уникальной выставки состоится в краеведческом музее.

Как сообщают организаторы, выставка пройдет в рамках цикла мероприятий, которые проводит Орловский краеведческий музей к 75-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Она откроется 19 июля в 15 часов в здании на улице Гостиной, 2 под названием «Штрихи Победы».

— Это ретроспективная выставка работ из методического фонда художественно-графического факультета ОГУ имени Тургенева, — рассказали в музее. — Фонд насчитывает более 10 тысяч лучших произведений изобразительного искусства, созданных воспитанниками вуза за многие годы.

Вниманию посетителей будет представлено около 30 работ на военную тематику, причем не только молодых дарований, но и нескольких поколений преподавателей. Факультетом специально была подготовлена тематическая выставка печатной графики и смешанной техники.

Выставка будет работать до середины сентября 2018 года.

ИА «Орелград»

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