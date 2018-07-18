Орловцев обвинили во вспышке АЧС

18.7.2018 | 12:02 Новости, Общество

Названа основная причина распространения заболевания.

Как сообщает региональное управление ветеринарии, в текущем году в нашей стране зарегистрировано 48 вспышек африканской чумы свиней на территории 11 регионов. Отметился и наш регион – напомним, что вирус был выявлен в Кромском районе на территории частного домовладения.

«Основной причиной распространения вируса продолжает оставаться несоблюдение владельцами животных режимов биологической защиты личных подсобных хозяйств», — считают в ветеринарной службе.

Также сообщается, что в связи с этим в Орловской области усилили контроль за ввозом свиней из других регионов, за деятельностью мясоперерабатывающих предприятий и убойных пунктов, а также за работой ярмарок.

«С учетом реализуемых в области инвестиционных проектов руководителям свиноводческих предприятий предписано ужесточить режим биобезопасности», — добавили в управлении ветеринарии.

ИА «Орелград»

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