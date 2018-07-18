Орловская область проигнорировала отзыв на законопроект о пенсионной реформе

Как стало известно нашему изданию, соответствующего документа не последует ни от областного правительства, ни от Совета депутатов, хотя сегодня последний срок, когда регионы могут направить в парламент свою позицию по проекту.

Официально органы власти региона не комментируют такое решение. В тоже время известно, что предполагаемая реформа вызвала негативную реакцию в области, и ряд общественных организаций в инициативном порядке уже направила в Государственную Думу отрицательные петиции.

Глава Орловской области Андрей Клычков публично уже неоднократно высказывался о реформе, обращая внимание на том, что при её проведении необходимо учесть региональные особенности и не забывать, что в области живёт большое количество льготных категорий граждан, который не могут работать свыше определённого возраста и нуждаются в государственной поддержке. Однако напрямую о поддержке реформы он не заявлял.

Источник в правительстве области на правах анонимности сообщил, что обсуждение пенсионной реформы в регионе показало отрицательное отношение экспертов, профсоюзов и работодателей.

«Глава области прислушался к мнению людей. Реформа пенсионной системы, конечно, нужна, но не в таком виде. Жители области уже высказали свою позицию и в Госдуме она известна. Нам к ней добавить нечего. Аргументы «за» реформу никого не убедили», — сказал источник.

Не исключено, что регион решил занять позицию молчаливого бойкота законопроекта после непростых политических консультаций. 15 июля вопрос о пенсионной реформе обсуждался на пленуме областном отделения КПРФ, на котором присутствовал Андрей Клычков. О решении обкома не сообщалось, но отрицательная позиция коммунистов по реформе известна.

ИА «Орелград»