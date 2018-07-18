Суд выпустил бывшего директора фонда капремонта под залог

Свобода обошлась Владиславу Масленникову в 1,5 млн рублей.

Орловский областной суд выпустил бывшего директора регионального фонда капремонта Орловской области Владислава Масленникова под залог размером 1,5 млн рублей.

Судебное заседание состоялось 18 июля, Масленников участвовал в нем через видеосвязь из СИЗО. Суд постановил выпустить его немедленно, сообщают «Орловские новости».

Владислав Масленников был арестован 8 июля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, после заключения договоров глава РФКР и гендиректор подрядчика при содействии неназванного жителя Москвы похитили более 27 миллионов рублей. Акты приемки работ подписывались, однако фактически они не были выполнены. Мошенническая схема работала с апреля 2016 года по июнь 2017 года.

Всего насчитывается шесть эпизодов преступлений. Первый был выявлен в декабре 2017 года, затем следователи находили новые при проверке информации.

Владислав Масленников возглавил РФКР в октябре 2015 года, сменив на этом посту Ольгу Павлову. До этого он недолго работал замначальника областного департамента строительства и ЖКХ. В последнее время Региональный Фонд капремонта подвергался жесткой критике как населения, так и властей. В особенности это касалось объектов на улице Ленина.

О деятельности «Москомреставрации» и первых проверках Фонда капремонта можно прочитать здесь.

ИА «Орелград»