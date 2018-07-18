В Орле нашли причину роста цен на бензин

Разъяснение дал глава Орловского УФАС России Андрей Кирьянов.

Комментарий врио руководителя регионального управления ФАС приведен на официальном сайте службы. По словам Андрея Кирьянова, действующим законодательством РФ не предусмотрено госрегулирование цен на нефтепродукты. Они формируются на основе рыночного механизма конкуренции.

— В целом в РФ наблюдается многолетняя тенденция изменения розничных цен на нефтепродукты темпами, близкими к темпам инфляции, — пояснил он. — По данным Росстата рост розничных цен начиная с декабря 2013 года на автомобильный бензин Аи-92 составил 30,43 процента, Аи-95 — 26,82, дизельное топливо – 24,34. При этом индекс потребительских цен вырос на 37,07 процента.

Эти данные включают в себя и статистику 2018 года, когда рост цен на топливо опережал инфляцию. Так, за период с 3 декабря 2017 года по 18 июня 2018 года цена на автомобильные бензины марок Аи-92 выросла на 8,5 процента, Аи-95 — на 7,9, дизельное топливо летнее — на 8,5 процента. Инфляция за тот же период составила 1,8 процента.

— Одними из основных причин роста цен являются рост налоговой нагрузки на нефтяной сектор, снижение нефтяными компаниями предложений на биржевых торгах моторных топлив, проведение нефтяными компаниями ремонтов НПЗ и рост мировых цен на нефть, — считает Андрей Кирьянов. — Большое влияние оказывают налоги, составляющая которых в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 60 процентов.

Кроме того, акцизы на автомобильный бензин с 2015 по 2018 год выросли в 2 раза, на дизельное топливо — в 2,2 раза.

ИА «Орелград»