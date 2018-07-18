В Орле сняли с продажи мясо неизвестного происхождения

Специалисты забраковали без малого 400 кг мяса без документов.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, во втором квартале текущего года были проверены 78 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, торгующих мясом. С реализации снято 360 кг продукции без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

— Наиболее часто выявляемые нарушения – это реализации скоропортящейся продукции с нарушением температурного режима, отсутствие сопроводительной документации, а также не полный объем сведений, нанесенных на маркировку, — пояснили в Роспотребнадзоре. — За нарушения был составлен 31 протокол об административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 470 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что по результатам лабораторных исследований лишь 1,3 процента проб мясной продукции не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Для сравнения: в 2017 году за такой же период было выявлено 1,8 процента проб, не отвечающих нормам.

ИА «Орелград»