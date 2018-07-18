В Орловскую область пообещали вложить 400 миллиардов

18.7.2018 | 11:05 Новости, Экономика

Опубликован проект стратегии развития региона.

Правительство Орловской области представило проект Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 года.

Согласно прогнозу, до 2028 года на развитие Орловщины будет направлено 394,8 млрд рублей. За эти деньги планируется продлить продолжительность жизни до 78 лет, снизить число бедных до 4,5%, расселить 60 тысяч кв. м. аварийного жилья, благоустроить 150 общественных мест и 2000 дворов.

— Ключевая цель у Стратегии только одна – обеспечить высокое качество жизни для жителей региона. Для этого необходимо комплексно развивать все вопросы жизнедеятельности – от экономики до культуры. Второстепенных вопросов здесь быть не может. В основу положены целевые показатели, определённые президентом. И мы намерены им строго следовать, — пояснил Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»

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