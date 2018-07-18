Власти Орла подумают над оборудованием пляжа на Силикатном пруду

Предложено привлечь инвесторов.

Глава администрации Орла Александр Муромский на совещании 18 июля поручил проработать вопрос оборудования пляжа на Силикатном пруду. Сейчас купание там запрещено, но людей это не смущает. Из-за отсутствия спасательного поста там регулярно гибнут люди.

— Неоднократно поступали обращения от жителей с просьбой обустроить на Силикатном пруду место для купания, поскольку пляж пользуется популярностью в летнее время. В свое время мы поднимали этот вопрос, я предлагаю к нему вернуться. Определить территорию и рассмотреть вопрос по вовлечению в оборот этого участка на принципах муниципального частного партнерства, создать комфортную благоприятную среду для отдыха горожан. А пока там купаться запрещено, — сказал Муромский.

Чиновники сошлись во мнении, что сначала Роспотребнадзор должен проверить воду в пруду. На прошлой неделе во время рейдов купающихся в Силикатном пруду выявлено не было.

В Орле есть два официальных пляжа — на озере Светлая жизнь и на реке Ока в районе Городского парка.

ИА «Орелград»