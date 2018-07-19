На ремонт Герценского моста нужен миллион

За эти деньги сделают все деформационные швы

Управление коммунальным хозяйством ищет подрядчика для ремонта деформационных швов на Герценском (Октябрьском) мосту в Орле, сообщила начальник ведомства Светлана Климова.

Обследование показало, что швам нужен полноценный ремонт. Стоимость контракта составит около 900 тысяч рублей, он уже размещен. Подрядчик определится через десять дней. Ориентировочно, ремонт завершится в конце августа.

Напомним, в начале июля в сети появились фото Герценского моста, на которых видно, что возле деформационного шва обрушился асфальт и виднеется арматура. Есть как минимум одна глубокая дыра, рискующая стать сквозной.

Асфальтовое покрытие на Герценском мосту укладывали в 2016 году накануне 450-летнего юбилея Орла. Уже тогда жители указывали на некачественный ремонт деформационных швов, которые гремели при проезде по ним машин. В этом году проблема вскрылась вновь, а сам мост снова усеян ямами.

Следственный комитет начал доследственную проверку состояния моста.

ИА «Орелград»