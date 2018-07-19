Орловские предприятия потратили на медосмотры 9,7 млн рублей

19.7.2018 | 12:58 Медицина, Новости

В ФСС рассказали, как можно с пользой потратить 20 процентов страховки.

Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ призвало предприятия и организации региона до 1 августа 2018 года подать заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер и соответствующий план.

Речь идет о праве работодателя направлять на финансирование мероприятий по охране труда до 20 процентов годовой суммы взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

— В 2017 году таким правом воспользовались 267 орловских работодателей, общая сумма составила 29,9 млн рублей, — говорит управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин. – В большинстве случаев и направляли деньги на организацию обязательных периодических медосмотров (9,7 млн рублей) и на спецоценку условий труда (5,9 млн).

В текущем году сумма, выделенная Фондом, увеличилась и составила 31,7 млн рублей.

ИА «Орелград»

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