В Арбузово решили построить новый храм

Церемония закладки первого камня прошла в Кромском районе.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, в деревне Арбузово Гуторовского сельского поселения Кромского района прошла церемония закладки камня под будущее строительство. Там планируется строительство храма Казанской иконы Божией Матери.

В митрополии пояснили, что в деревне имеется храм Рождества Пресвятой Богородицы. Однако он был построен в 1777 году. Время идет, и поддерживать первоначальный облик здания не представляется возможным.

«По благословению митрополита Орловского и Болховского Антония было начато строительство нового храма в честь Казанской иконы Божией Матери», — отметили в митрополии.

ИА «Орелград»