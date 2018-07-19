В Орле пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

«Справедливая Россия» проведет его 26 июля.

В Орле 26 июля перед зданием УВМ пройдет митинг против повышения пенсионного возраста, сообщили в «Справедливой России». Партия выступает организатором акции протеста.

Митинг планировалось провести в центре Орла, но «по традиции» место оказалось занято ранее подавшими заявку. Мэрия предложила площадку перед администрацией Северного района, и активисты согласились.

— Опровергнем ложь о «всенародной» поддержке грабительской пенсионной реформы правительства РФ! — призвали эсеры.

«Справедливая Россия» — противник пенсионной реформы. В Орле партия уже провела серию пикетов, собрала подписи орловцев и отправила их в Госдуму.

ИА «Орелград»