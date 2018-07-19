В Орле рядом со стройкой «Холикона» треснул дом

19.7.2018 | 15:52 Новости, Общество

Жители боятся каждого удара свай.

В Орле дом №7 по улице Плещеевской пострадал после начала стройки многоэтажки по программе «Ответственный застройщик», утверждают жители дома.

Застройкой занимается «Холикон-Развитие». Стройплощадка расположена в 15 метрах от двухэтажки на Плещеевской. Жители говорит, что как только строители начали забивать сваи, их дом начал трястись, с полок упала посуда. Трещины, которые были в здании, увеличились.

— Накануне вечером жители встречались с представителем застройщика (ООО «Холикон-Развитие»). Он уверил собравшихся, что всех переселят и предложил не паниковать. На месте также были сотрудники прокуратуры, — сообщают «Орловские новости».

Не исключено, что дом впоследствии признают аварийным, и расселять его придется за счет бюджета, а не застройщика.

Компания «Холикон-Развитие» получила землю под строительство жилого комплекса без торгов. В обмен она отдаст 10% квартир муниципалитету.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо пятнадцатое. Вечность

Мой милый друг! Здравствуй! Вот и подошло время проститься с тобою. Сегодня я не стану рассказывать тебе новости, и не …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования