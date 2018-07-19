В Орле рядом со стройкой «Холикона» треснул дом

Жители боятся каждого удара свай.
В Орле дом №7 по улице Плещеевской пострадал после начала стройки многоэтажки по программе «Ответственный застройщик», утверждают жители дома.
Застройкой занимается «Холикон-Развитие». Стройплощадка расположена в 15 метрах от двухэтажки на Плещеевской. Жители говорит, что как только строители начали забивать сваи, их дом начал трястись, с полок упала посуда. Трещины, которые были в здании, увеличились.
— Накануне вечером жители встречались с представителем застройщика (ООО «Холикон-Развитие»). Он уверил собравшихся, что всех переселят и предложил не паниковать. На месте также были сотрудники прокуратуры, — сообщают «Орловские новости».
Не исключено, что дом впоследствии признают аварийным, и расселять его придется за счет бюджета, а не застройщика.
Компания «Холикон-Развитие» получила землю под строительство жилого комплекса без торгов. В обмен она отдаст 10% квартир муниципалитету.
ИА «Орелград»