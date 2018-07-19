В Орловской области переоценят всю недвижимость

19.7.2018 | 10:05 Новости, Общество

Правительство региона объявило о масштабной ревизии.

Соответствующее распоряжение издал исполняющий обязанности врио главы Орловской области Александр Бударин. Он поручил провести в 2019 году государственную кадастровую оценку всех видов объектов недвижимости, расположенных на территории региона. Она необходима, прежде всего, для целей налогообложения.

Под мероприятия подпадут земли сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов и промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, а также земли особо охраняемых территорий и объектов.

Департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено обеспечить проведение государственной кадастровой оценки. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора по экономике и финансам Вадима Тарасова.

ИА «Орелград»

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