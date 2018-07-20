Кандидаты в губернаторы потратили 2,9 млн рублей

Обнародован оперативный отчет о расходовании «избирательных» денег.

Избирательная комиссия Орловской области представила данные по состоянию на 17 июля 2018 года о поступлении денежных средств в избирательные фонды претендентов на высшую должность в регионе. Речь идет о губернаторских выборах, которые назначены на 9 сентября. Напомним, что пока на дистанции находятся пять претендентов.

Согласно отчету всего в избирательные фонды поступило 16,74 миллиона рублей, израсходовано 2,98 миллиона. В основном деньги были потрачены на выпуск и распространение печатной агитации. Конкретно по кандидатам финансирование распределилось так.

Кандидат от «Справедливой России» Руслан Перелыгин израсходовал 18,9 тысячи рублей. При этом в его фонд поступило 20 тысяч. Представитель «Патриотов России» Елена Крачнакова потратила все деньги – 19,46 тысячи рублей. На счету Евгения Алехина из «Родины» было 220 тысяч рублей, сейчас в его фонде почти на 114 тысяч рублей меньше. Фонд представителя ЛДПР Андрея Куцына составлял 828,35 тысячи рублей, из них израсходовано 44,25 тысячи.

Выдвинутый КПРФ Андрей Клычков тоже тратит деньги рационально. На его избирательный счет поступило 15,6 миллиона рублей. На предвыборную компанию им уже потрачено 2,74 миллиона. Из них более 2,1 миллиона израсходовано на предвыборную агитацию: выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информационных материалов.

ИА «Орелград»