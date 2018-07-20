Облсуд объяснил, за какие слуги нотариуса не надо платить

Очередной спор гражданина с нотариусом рассмотрели в Орле.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, рассмотренное гражданское дело уже далеко не первое. Поэтому в адрес нотариальной палаты внесено частное определение.

Сообщается, что в апреле 2018 года местный житель обратился к нотариусу с заявлением об удостоверении доверенности. Ее он изготовил самостоятельно. В заявлении указал, что услуги правового и технического характера ему не требуются.

— Однако нотариус в совершении нотариального действия отказала сначала устно, а затем письменно, разъяснив необходимость оплаты полного тарифа в размере 1700 рублей, — пояснили в пресс-службе облсуда. – Мужчина посчитал отказ незаконным.

Облсуд пришел к выводу, что при удостоверении доверенности нотариусом платные услуги правового и технического характера могут быть оказаны только с согласия граждан. Отказ в связи с неоплатой услуг правового и технического характера является незаконным.

В суде отмечают, что и предыдущие подобные иски граждан были удовлетворены. Однако гражданам продолжают навязывать дополнительные платные услуги. Такие действия «нарушают прямо предусмотренные положения закона, носят системный характер, приводят к нарушению прав граждан и необходимости обращения за судебной защитой».

Коллегией по гражданским делам внесено частное определение в Федеральную нотариальную палату о допущенных в Орле нарушениях основ законодательства РФ о нотариате.

ИА «Орелград»