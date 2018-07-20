Орловчанке грозит суд за создание ООО

Прокуратура усмотрела в действиях женщины нарушение закона.

Факт незаконного использования документов для образования юридического лица был выявлен прокуратурой Железнодорожного района Орла. Под подозрение попала местная жительница.

Как считают в надзорном ведомстве, она выполнила просьбу своего знакомого и подала документы на регистрацию юрлица в налоговую службу. В реальности женщина не собиралась заниматься предпринимательской деятельностью и управлять фирмой.

Однако сведения о создании ООО, единственным учредителем и гендиректором которого она стала, был внесены в единый госреестр юридических лиц. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, знакомый обещал ей за услугу ежемесячное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

ИА «Орелград»