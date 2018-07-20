В Орле маршрутчик вытолкнул из салона женщину

Она устроила скандал из-за маршрута движения.

В Орле водитель автобуса вытолкнул из салона пассажирку, которая устроила скандал. Об этом сообщили очевидцы в группе «Город Орел [KONUBRI]».

По их словам, на остановке отправления водитель объявил, что автобус следует до магазина «Орел». Это возмутило одну из пассажирок. Расплатившись, она начала громко возмущаться, что шофер не соблюдает маршрут и берет деньги за «какие-то пару остановок».

Устав от скандальной женщины, водитель отдал ей деньги и потребовал выйти. Она отказалась и продолжила материть маршрутчика. Он не выдержал и выставил ее за дверь.

ИА «Орелград»