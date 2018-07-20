В Орле заявили о неожиданной угрозе для детей

В Орловской области стали чаще выявлять патологии слуха.

Об этом сообщили в Орловском научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям. Уже на начальном этапе скрининга дошкольных учреждений в шести детских садах Советского района было выявлено более 40 детей с патологией.

Специалисты говорят, что наряду с серными пробками и гнойными вегетациями встречаются и серьезные заболевания. Среди них — сенсоневральная тугоухость и такая редкая патология как аудиторная невропатия.

— Проявляется она тем, что у детей не работает внутреннее ухо, то есть слух снижен, но при этом дети разговаривают, — говорит сурдолог НКМЦ Яна Силютина. — Или же, наоборот, снижен незначительно слух – первая и вторая степень, но отсутствует разборчивость речи. Это связано с поражением глазковых клеток и внутреннего уха, и, к сожалению, таких детей мы тоже нашли.

Причина патологий — небрежное отношение к симптомам у ЛОР-врачей в поликлиниках или пропущенные родителями и детьми профилактические осмотры.

ИА «Орелград»