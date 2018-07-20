Власти рассказали о судьбе площадки в сквере «Орлята»

20.7.2018 | 17:37 Важное, Новости, Общество

Там расположится рекреационная зона для детей и родителей.

Администрация Орла прокомментировала информацию о возможном размещении коммерческого объекта на территории сквера «Орлята» возле магазина «Орел».

Сегодня жители соседних домов рассказали «Орелграду», что не могли добиться ответа от властей о том, что расположится на вымощенном плиткой участке в 200 квадратных метров. Жильцы заподозрили, что в сквере появятся кафе или ларек. Об этом косвенно говорили и строители.

В мэрии развеяли их опасения и сказали, что уложенный квадрат — это свободная территория. Предполагается, что на ней будут играть дети и гулять молодые мамы с колясками.

ИА «Орелград»

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