Будагова похитили по воровской наводке

21.7.2018 | 12:38 Важное, Новости, Происшествия

Стали известны имена похитителей бизнесмена Сергея Будагова

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, похитителями владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова являются Тахир Компленков, Николай Дементьев, Артур Лебедев и Игорь Арсенюк. Последнего называют вероятным лидером группы. Все обвиняемые ранее были судимы.

«О Будагове они узнали из воровского мира, — рассказал изданию участник разбирательства. — Он сам попадал в СИЗО и выходил из него под многомиллионный залог. Это и стало наводкой».
Напомним, что Сергей Будагов был похищен утром 10 июля в Заводском районе Орла.

Злоумышленники остановили машину бизнесмена. Водителя избили и связали. Будагова вывезли в Тульскую область, где держали в деревенском доме и требовали выкуп в размере 20 миллионов рублей.

В ночь с 12 на 13 июля Будагов был освобожден в результате спецоперации, проведенной совместно силовиками двух регионов. Напомним также, что задержанным уже предъявлено обвинение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо пятнадцатое. Вечность

Мой милый друг! Здравствуй! Вот и подошло время проститься с тобою. Сегодня я не стану рассказывать тебе новости, и не …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования