Будагова похитили по воровской наводке

Стали известны имена похитителей бизнесмена Сергея Будагова

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, похитителями владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова являются Тахир Компленков, Николай Дементьев, Артур Лебедев и Игорь Арсенюк. Последнего называют вероятным лидером группы. Все обвиняемые ранее были судимы.

«О Будагове они узнали из воровского мира, — рассказал изданию участник разбирательства. — Он сам попадал в СИЗО и выходил из него под многомиллионный залог. Это и стало наводкой».

Напомним, что Сергей Будагов был похищен утром 10 июля в Заводском районе Орла.

Злоумышленники остановили машину бизнесмена. Водителя избили и связали. Будагова вывезли в Тульскую область, где держали в деревенском доме и требовали выкуп в размере 20 миллионов рублей.

В ночь с 12 на 13 июля Будагов был освобожден в результате спецоперации, проведенной совместно силовиками двух регионов. Напомним также, что задержанным уже предъявлено обвинение.

ИА «Орелград»