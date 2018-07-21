В орловские суды пытались пронести травматы и шокеры

Приставы рассказали об изъятом у граждан оружии.

Как сообщили в региональном управлении ФССП России, в Орловской области под охраной приставов находится 48 мировых судебных участков, 21 районный суд, а также областной и арбитражный суды. За первое полугодие в зданиях судов у граждан было обнаружено 384 предмета, запрещенных к проносу.

— Из них огнестрельного оружия — 17 единиц, газового и травматического – 91 единица, 10 единиц электрошоковых устройств, — рассказали в УФССП.- Кроме того, было выявлено 266 боеприпасов и 956 иных запрещенных предметов.

Отмечается, что все попытки проноса в суд запрещенных предметов пресекались. Люди, у которых обнаружено незаконное оружие и боеприпасы, были переданы сотрудникам полиции.

ИА «Орелград»