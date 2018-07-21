За выборами губернатора разрешат проследить по интернету

Облизбирком распорядился установить на участках видеокамеры.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в сети «Интернет», при проведении досрочных выборов губернатора. Напомним, они назначены на 9 сентября 2018 года.

Согласно документу, видеонаблюдение в помещениях для голосования и помещениях ТИК организуется «для обеспечения дополнительных гарантий открытости и гласности». Однако применение средств видеонаблюдения не должно нарушать принцип тайного голосования.

Кроме того, полученные в ходе видеонаблюдения в помещении для голосования и ТИК видеозаписи не могут использоваться вместо определенных законодательством процедур подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования.

Также запрещено применять видеокамеры на особых избирательных участках, например, образованных в больницах, следственном изоляторе и воинских частях.

ИА «Орелград»