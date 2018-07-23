Бывшие работники ПАТП-1 попросили у Клычкова денег

23.7.2018 | 15:32 Новости, Общество

Они так и не дождались всех выплат.

Уволенные сотрудники обанкротившегося МУ ПАТП-1 в очередной раз обратились к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову. Они так и не дождались выплаты выходного пособия.

По их словам, в правительстве региона им заявили, что деньги будут только после реализации имущества ПАТП-1 и продажи земельного участка, а «если не продадут — будете ждать дальше».

Сотрудники пожаловались, что им некуда идти работать, и попросили восстановить автобусный парк с вместительным транспортом.

ИА «Орелград»

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