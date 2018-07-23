Двое орловцев получили 35 лет колонии за убийство знакомого

Орловский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин — М. Грецкого и А. Сураева. Их признали виновными в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и краже чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба облсуда, в мае прошлого года погибший П. Плотников одолжил своим двум знакомым 300 тысяч рублей на покупку автомобиля. Вернуть крупную сумму денег напарники должны были с процентами, однако исполнять обещанное не спешили. После напоминания Плотникова о возврате денег, Грецкий и Сураев задумались об убийстве.

Мужчины разработали план: нашли охотничье ружье с боеприпасами, выбрали малолюдное место и предложили Плотникову съездить отдохнуть вместе в баню, дабы вернуть долг. Последний не долго думая согласился. Как и задумывалось на трассе Орел-Залегощь один из должников попросил погибшего осмотреть колесо автомобиля на предмет поломок.

«Воспользовавшись удобным моментом, Грецкий М. взял из автомобиля охотничье ружье, подошел к сидящему на корточках Плотникову П. и два раза выстрелил в него. После этого Сураев А. взял из автомобиля приготовленный заранее нож, подошел к лежащему на земле Плотникову П. и нанес им три удара в переднюю область грудной клетки потерпевшего. В результате этого наступила смерть Плотникова П, труп которого подельники закопали в овраге», — пишет пресс-служба суда.

Уже после мужчины, воспользовавшись ключами убитого, проникли в его квартиру и вывезли все имущество на его же автомобиле.

19 июля Орловский областной суд признал мужчин виновными и назначил им 18 и 17 лет колонии строго режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИА «Орелград»