В орловском детском лагере не работала пожарная сигнализация

23.7.2018 | 13:12 Новости, Общество

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании был проверен «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» в Ливенском районе. Инспекция выявила множество нарушений.

Так, в одном из корпусов лагеря была отключена пожарная сигнализация. Огнетушители стояли без пломб. В медицинских книжках работников не нашли отметки о прохождении аттестации и гигиенической подготовки.

На трех работников лагеря завели дела об административных правонарушениях. Прокуратура также потребовала устранить все недостатки.

ИА «Орелград»

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