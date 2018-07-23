В орловском детском лагере не работала пожарная сигнализация

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании был проверен «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» в Ливенском районе. Инспекция выявила множество нарушений.

Так, в одном из корпусов лагеря была отключена пожарная сигнализация. Огнетушители стояли без пломб. В медицинских книжках работников не нашли отметки о прохождении аттестации и гигиенической подготовки.

На трех работников лагеря завели дела об административных правонарушениях. Прокуратура также потребовала устранить все недостатки.

ИА «Орелград»