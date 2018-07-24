В Орле УК оштрафовали за дырявую крышу

Протечки доходили до третьего этажа.
Мировой судья оштрафовал ООО «УК ЖЭУ №1» на 126,3 тыс. рублей за ненадлежащее состояние дома №2 по улице Узловая, сообщили в жилинспекции.
В ходе проверки после обращения жителей были обнаружены значительные повреждения кровли и следы протечек с пятого до третьего этажа. Жильцы не раз просили отремонтировать крышу, но управляющая компания игнорировала их.
— Протечки с кровли могут привести к замыканию электропроводки и образованию плесени, что влечет за собой угрозу жизни и здоровью жителей, а также негативно влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку, — рассказали в жилинспекции.
Кроме штрафа, УК получила предписание об устранении всех недостатков.
ИА «Орелград»