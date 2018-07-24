В Орле в среду и пятницу ограничат движение

Оно связано с соревнованиями по велоспорту.

Как сообщили в УГИБДД по Орловской области, 25 и 27 июля в связи с проведением Всероссийских соревнований по велосипедному спорту «Город Первого Салюта» кубок «Газпром — Русвело» частично будет ограничено движение по улицам Орла.

— 25 июля с 10.00 до 14.00 по ул. Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Бурова);

— 27 июля с 15.00 до 21.00 по ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), ул. Пролетарская гора;

— 27 июля с 17.00 до 21.00 по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до ул. Полесская), ул. Полесская (от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина).

Также 27 июля с 00.00 до 21.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Максима Горького (от площади Ленина до ул. Пионерская), на ул. Пионерская (от ул. Максима Горбкого до ул. Салтыкова-Щедрина), по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до ул. Полесская), по ул. Пролетарская Гора.

ИА «Орелград»