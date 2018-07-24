В орловских дворах на старый асфальт кладут новый. Получается плохо

Теперь жители должны оплачивать ремонт ливневок и дверей мусорных камер

Как минимум в двух орловских дворах после ремонта по программе «Формирование комфортной городской среды» придется делать дополнительный ремонт за счет жителей. Об этом рассказали «Истоки».

Во дворе дома №70 на улице Раздольной подрядчик намеренно положил новый асфальт поверх старого. В итоге мусорные баки очень сложно выкатывать из-за получившейся горки, а желоб ливневки оказался в асфальте. Управляющая компания вынуждена выносить ее выше.

Рабочие говорят, что согласовали это с «Управлением капитального строительства», которое поставило задачу отвести воду от домов. Но теперь она сливается в мусорную камеру.

В доме №53 на улице Планерная после повышения уровня асфальта двери мусорокамер пришлось снять. Теперь УК должна ставить новые — за счет средств текущего ремонта, то есть жителей.

ИА «Орелград»