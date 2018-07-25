Обзор домов, участвующих в конкурсе на звание лучшего двора: видео

Журналисты ГТРК объехали несколько адресов.

В Орле в седьмой раз проходит ежегодный конкурс благоустройства «Мой дом. Мой район. Мой город». Его проводит Первая городская управляющая компания.

Заявки подали жители более 40 многоэтажек. На этой неделе конкурсная комиссия начала объезд домов. Победителей выберут в номинациях «Лучший дом», «Лучший подъезд» и «Лучшая дворовая территория». Их определит комиссия, выставляя по критериям определенное количество баллов.

Жители дома №3 по улице Красноармейской впервые заявились на конкурс. Они называют главным достоинством своего двора большое количество зелени.

— И там цветет, и здесь. Все клумбы металлические сами делали, — рассказал председатель домкома Владимир Климов.

Дом №25 по улице Пожарной представлен в номинации «Лучший подъезд». Пол раскрашен в виде орнамента, повсюду стоят цветы. «Сами все делали — и цветочки поставили, и объявления повесили, старались как могли,» — поделилась старшая по дому Валентина Сорокина.

Благоустраивать подъезд дома №93 по ул. Нормандия-Неман помогали сотрудники управляющей компании. На стенах появились фотографии видов Орла.

— Жители очень активные, переживают за свое жилье. Совместно с нами они подготовили подъезд, и сейчас очень приятно в него войти и посмотреть, — рассказал директор ООО ЖЭУ-1 Александр Гудков.

Собственники квартир в доме №26 по улице Лескова встретили конкурсную комиссию с хлебом-солью и даже подготовили для них творческие номера. Руководитель инициативной группы Вячеслав Карелов рассказал, что желание благоустроить обстановку вокруг себя выросло постепенно — все началось с «одного-двух цветочков» во дворе. «Теперь уже не остановишься», — сказал он.

Конкурсная комиссия оценивала порядок, состояние имущества и творческий подход жителей к оформлению территории.

— Мы стараемся дружить с жильцами, выполнять их пожелания, замечания, чтобы им было комфортно в их домах, — рассказал мастер ЖЭУ-27 Александр Митрошин.

— Сегодня бросается в глаза, что много появляется молодых ребят, детей. С удовольствием они занимаются подготовкой дворов своих и содержат в нормальном состоянии. Отношения управляющих компаний и собственников квартир становятся другие. Они вышли на новый уровень, — отметил председатель жюри конкурса, замгендиректора Первой городской управляющей компании Валентин Бочаров.

Список победителей станет известен 3 августа, перед Днем города. Организаторы наградят лучших из лучших.

ИА «Орелград»