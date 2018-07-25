Спасенный из рук цыган Будагов стал советником Клычкова

Он и другие представители бизнеса вошли в экспертный совет по предпринимательству.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков провел первое заседание экспертного совета по развитию предпринимательства. Указ о создании органа был подписан еще в апреле — тогда же стало известно, что все члены совета станут советниками Клычкова на общественных началах.

В пресс-службе администрации Орловской области сообщили, что одним из них является Сергей Будагов — владелец агрохолдинга «Орловская Нива», который в июле пережил похищение.

Кроме того, удостоверения советников получили доктор экономических наук, доцент ОГУ Татьяна Ставцева, директор ООО «ЛивМельКомбинат» Сергей Бутов, директор общества с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод» Сергей Ереничев и замдиректора филиала «Россельхозбанка» Юрий Есипов.

В первом заседании приняли участие члены правительства, руководители промышленных предприятий и бизнеса. Следующее пройдет через месяц.

Будагов был похищен утром 10 июля. Похитители остановили «Лексус», в котором Будагов ехал с водителем. Угрожая оружием, вместе они проехали к Лужковскому кладбищу. Водителя бизнесмена связали и оставили в «Лексусе», а Будагова забрали в свой автомобиль и уехали.

Бизнесмена освободили в Тульской области при участии силовиков. От него требовали 20 миллионов рублей. Участникам похищения уже предъявили обвинение.

Сергей Будагов купил «Орловскую Ниву» у региона во время губернаторства Александра Козлова за смешные 14 млн рублей. Глава региона называл бизнесмена спасителем агрохолдинга. Преемник Козлова Вадим Потомский засомневался в правомерности отчуждения «Орловской Нивы». Будагов сумел выиграть все арбитражные суды и доказать законность сделки.

Позже на него завели уголовное дело о даче взятки главе департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову. Процесс дошел до суда, где Сергей Будагов был оправдан. Во время уголовного разбирательства топ-менеджер перерегистрировал «Орловскую Ниву» в поселке Арсеньево Тульской области и назначил гендиректором предприятия Андрея Пахомова.

После встречи с врио Андреем Клычковым Будагов выразил намерение перерегистрировать «Орловскую Ниву» в Орловской области.

ИА «Орелград»