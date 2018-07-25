В Орел на видео сняли идеального пешехода

Одинокая бело-черная дворняжка показала, как надо переходить проезжую часть

Видео выложил пользователь «ВКонтакте» Сергей Дугин, и, судя по показаниям регистратора, оно было снято вчера, 24 июля. На кадрах видно, как автомобиль едет от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской. На нерегулируемом пешеходном переходе стоит небольшой одинокий пес. Он ждет приближения автомобиля. Водитель останавливается перед переходом, и только после этого собака переходит проезжую часть, не задерживая движения.

Водитель автомобиля резюмирует происходящее словами: «У нас собаки по пешеходному переходу переходят дорогу, зато люди как бараны бегают».

ИА «Орелград»