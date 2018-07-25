В Орле высокопоставленных сотрудников МЧС поймали на взятке

Следственный комитет возбудил уголовные дела на врио начальника госпожнадзора ГУ МЧС по Орловской области Сергея Кирюхина и начальника отдела надзорной деятельности по городу Орлу Евгения Пенькова. Оба подозреваются в получении взятки.

В деле есть еще один фигурант — директор орловского филиала «Фонда пожарной безопасности» Наталья Бакаева. По данным следствия, Пеньков и Кирюхин с помощью своего положения убедили руководство двух фирм заключить договоры с фондом на оказание услуг пожарной безопасности. За это Бакаева вознаградила их «с мая по июль 2018 года».

— После проведенных следственных действий на рабочих местах и в помещениях по месту жительства подозреваемых все трое были задержаны. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области, — добавили в СК.

ИА «Орелград»