В Орловской области в ДТП погиб водитель УАЗа

Его автомобиль столкнулся с грузовым прицепом.

В Свердловском районе на трассе «Разбегаевка — Васильевка» в ДТП погиб 45-летний водитель УАЗа, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Трагедия случилась во вторник в 20:29. «Буханка» столкнулась с КамАЗом, у которого, судя по фото, отцепился прицеп. Передняя часть УАЗа оказалась полностью смятой.

Находившийся в микроавтобусе 9-летний мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован в Свердловскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»