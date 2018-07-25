В Орловской области в ДТП погиб водитель УАЗа

25.7.2018 | 10:06 Новости, Происшествия

Его автомобиль столкнулся с грузовым прицепом. 

В Свердловском районе на трассе «Разбегаевка — Васильевка» в ДТП погиб 45-летний водитель УАЗа, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Трагедия случилась во вторник в 20:29. «Буханка» столкнулась с КамАЗом, у которого, судя по фото, отцепился прицеп. Передняя часть УАЗа оказалась полностью смятой.

Находившийся в микроавтобусе 9-летний мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован в Свердловскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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