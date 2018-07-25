Видео: на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись «семерка» и фура

25.7.2018 | 13:02 Видео, Новости, Происшествия

Водитель легковушки госпитализирован.

На трассе «Орел-Тамбов» утром 25 июля столкнулись ВАЗ-2107 и фура Mercedes, сообщили «Орелграду» в ГУ МЧС по Орловской области. ДТП произошло в районе 8 часов.

Водитель «семерки» с травмами был госпитализирован. Погибших нет.

В сообществе «ДТП Орел» появилось видео с места аварии на трассе «Орел-Тамбов». На записи видно, что у «Жигулей» сильно повреждена левая передняя часть. Оба транспортных средства стоят на трассе, причем следы от фуры ведут с обочины.

По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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