Власти пожаловались на прыгунов по клумбам на улице Ленина

25.7.2018 | 16:01 ЖКХ, Новости

Из-за этого плитка постоянно ломается.

Рабочие доделали ремонт клумб на улице Ленина в Орле, сообщила начальник УКХ Светлана Климова. Хрупкий материал не выдержал зимние морозы, и коммунальщикам пришлось менять часть плитки.

— Верхняя плитка, к сожалению, постоянно колется в связи с тем, что по ней постоянно прыгают. Она не выдерживает нагрузок, — сказала Климова.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил подумать над заменой верхних плиток на другой материал, более прочный.

ИА «Орелград»

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