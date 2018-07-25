Власти пожаловались на прыгунов по клумбам на улице Ленина

Из-за этого плитка постоянно ломается.

Рабочие доделали ремонт клумб на улице Ленина в Орле, сообщила начальник УКХ Светлана Климова. Хрупкий материал не выдержал зимние морозы, и коммунальщикам пришлось менять часть плитки.

— Верхняя плитка, к сожалению, постоянно колется в связи с тем, что по ней постоянно прыгают. Она не выдерживает нагрузок, — сказала Климова.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил подумать над заменой верхних плиток на другой материал, более прочный.

ИА «Орелград»