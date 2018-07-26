Орловцу дали 8 лет тюрьмы за убийство знакомого

Между мужчинами произошел конфликт.

Орловский областной суд подтвердил приговор жителю Орла, который был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

На скамье подсудимых мужчина оказался после конфликта со своим знакомым. Он толкнул соперника и, когда тот упал, избил его ногами. От полученных повреждений тот умер в больнице им. Семашко.

Северный райсуд приговорил его к 8 годам тюрьмы. Апелляция не принесла результатов стороне защиты.

ИА «Орелград»