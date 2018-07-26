Орловцу дали 8 лет тюрьмы за убийство знакомого

26.7.2018 | 10:10 Новости, Происшествия

Между мужчинами произошел конфликт.

Орловский областной суд подтвердил приговор жителю Орла, который был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

На скамье подсудимых мужчина оказался после конфликта со своим знакомым. Он толкнул соперника и, когда тот упал, избил его ногами. От полученных повреждений тот умер в больнице им. Семашко.

Северный райсуд приговорил его к 8 годам тюрьмы. Апелляция не принесла результатов стороне защиты.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо пятнадцатое. Вечность

Мой милый друг! Здравствуй! Вот и подошло время проститься с тобою. Сегодня я не стану рассказывать тебе новости, и не …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования