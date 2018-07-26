В Орле все убийства раскрыли по горячим следам

Также почти сразу были раскрыты все изнасилования.

В первом полугодии 2018 года все убийства были раскрыты в кратчайшие сроки после совершения, сообщил глава Следственного управления СКР по Орловской области Анатолий Щуров на расширенном заседании коллегии.

Также по горячим следам были раскрыты 100% причинений вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилований. 80% уголовных дел расследованы в течение двух месяцев. В среднем один следователь работал над 8,2 делами в месяц.

Щуров отметил, что в первом полугодии на 2,5% сократилось количество преступлений (с 4338 до 4229), на 2% — тяжких и особо тяжких преступлений (до 768 фактов). На 29% стало меньше убийств (17 против 24 за аналогичный период прошлого года).

ИА «Орелград»