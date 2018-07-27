В Орле нашли регоператора по вывозу мусора

Им стала «УК «Зеленая роща».

ООО «УК «Зеленая роща» стало региональным оператором по обращению с отходами на территории Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Компания выиграла конкурс, опередив единственного конкурента.

Договор о статусе регоператора подписан с «Зеленой рощей» на 10 лет. Она приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2019 года. До этого предстоит выбрать компанию-перевозчика, оформить все документы и установить новые тарифы на вывоз мусора. Добавим, что ООО «УК «Зеленая роща» учреждена «Корпорацией развития Орловской области».

— Выбор регоператора позволит эффективно решить имеющиеся в регионе проблемы, связанные с вывозом и переработкой мусора. Будет введена единая централизованная система сбора ТБО, единая технологическая цепочка, обеспечивающая направление потоков отходов на обработку и фракций, не подлежащих дальнейшему использованию — на захоронение, — пояснили в администрации области.

ИА «Орелград»