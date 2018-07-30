Орловским безработным помогли 6058 раз

В области подвели итоги работы по профессиональной ориентации.

Госуслуга, которую оказывают жителям региона центры занятости населения по профессиональной ориентации с целью выбора сферы деятельности или профессии, в первом полугодии текущего года была оказана 6058 раз. Об этом сообщили в управлении труда и занятости орловской области.

По данным ведомства такую услугу получили, в том числе, свыше 750 подростков. Специалисты посещали школы и центры творчества и беседовали с учащимися о выборе профессии с учетом требований рынка труда.

Кроме того, работали телефонные «горячие линии» по профориентации. Так, на днях в центре занятости населения Орловского района завершилась работа «горячей линии» под названием «Ориентир». Она была организована специально для школьников.

ИА «Орелград»